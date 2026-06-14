CdM 2026, Espagne : Luis de la Fuente profondément touché par un forfait

Une terrible déception pour Luis de La Fuente. À deux jours de son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026 face au Cap-Vert, l’Espagne est contrainte d’évoluer sans Fermín López, blessé après une fracture du cinquième métatarsien au pied droit. Le sélectionner de la Roja est d’ailleurs apparu très triste en conférence de presse au moment d’évoquer le milieu de terrain du FC Barcelone.

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« Les absences les plus douloureuses sont celles dues aux blessures. Dans ce cas, il s’agit de la dernière en date de Fermín. Un footballeur qui était dans une forme fantastique, exceptionnelle, débordant de confiance et d’assurance… Cette Coupe du Monde aurait pu être la sienne. Et le voilà mis à l’écart par une blessure… Aucune de ces absences n’est anodine, mais elles sont toutes très pénibles » a indiqué le coach.