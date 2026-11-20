Le Bayern Munich est maudit. Ce vendredi soir, Michael Olise a lui aussi été touché lors de la rencontre face à Cologne, après un contact avec Tom Krauß au moment de reprendre le ballon. L’arbitre n’a pas sifflé de faute, mais l’international français est resté au sol, visiblement gêné.

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L’ailier bavarois a malgré tout terminé la première période, avant d’être remplacé à la pause par le jeune Tom Binder. La nature et la gravité de sa blessure restent pour l’heure inconnues. Un nouveau coup dur potentiel pour le Bayern, qui avait déjà perdu Harry Kane sur blessure en première période.