FC Barcelone : la déclaration forte de Lamine Yamal sur son avenir

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lamine Yamal et Raphinha @Maxppp

Après deux premières saisons de haut niveau avec le FC Barcelone, Lamine Yamal continue de briller avec les Catalans. Auteur de 13 buts et autant de passes décisives en 28 rencontres avec le Barça, le prodige catalan de 18 ans est toujours en progression avec la formation barcelonaise.

Lors du gala Mundo Deportivo, le numéro 10 catalan s’est même fendu d’une sortie qui scelle son avenir au Barça : «j’espère terminer ma carrière au Barça. Je prends plaisir à chaque entraînement et je suis dans le meilleur club du monde.» Une déclaration qui devrait plaire aux supporters du Barça.

Pub. le - MAJ le
