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Argentine : l’aveu de Nicolas Tagliafico sur son avenir

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Nicolas Tagliafico @Maxppp

Ce lundi, Nicolas Tagliafico a répondu aux questions de la presse argentine, dont TyC Sport. Le latéral gauche a évoqué la retraite internationale de Lionel Messi. « C’est toujours difficile quand ce genre de choses arrive, mais il faut aussi accepter que c’est la réalité et que tôt ou tard, cela devait arriver. Nous devons l’accepter, nous devons travailler dur pour l’avenir, pour continuer à progresser en tant qu’équipe. Vingt ans se sont écoulés avec le meilleur joueur. Ce sera difficile, mais nous devons l’accepter.»

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Âgé de 34 ans, le joueur de l’OL estime qu’il arrivera bientôt aussi à cette étape-là. « Je suis dans la dernière ligne droite. J’essaie d’en profiter au maximum car, comme je viens de le dire, on ne sait jamais quand cela finira, alors il faut en profiter.» Une sortie qui jette le trouble sur son avenir en sélection nationale pour le média local. Avec 83 capes au compteur (1 but), Tagliafico a notamment remporté la Coupe du Monde 2022 avec son pays.

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