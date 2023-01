Serie A : l’Inter vient à bout de Naples, l’Udinese et Empoli se neutralisent

Quel choc on avait en Italie ce soir ! Le leader, Naples, se déplaçait sur la pelouse de l’Inter, quatrième au coup d’envoi de la rencontre, mais sur une dynamique plus que positive. Et si les Partenopei ont globalement dominé la rencontre, avec une possession de balle assez marquée notamment, c’est bien l’écurie lombarde qui l’a emporté, sur le score de 1-0. Et ce, grâce à un but de Dzeko peu avant l’heure de jeu. Cette victoire milanaise relance un peu le suspense dans le haut du tableau et fait même les affaires du voisin, l’AC Milan, plus qu’à cinq points de Naples désormais.

La Juventus aura aussi vécu une soirée positive puisque grâce à sa victoire in-extremis face à Cremonese, les Turinois reviennent à sept points de la première place. A noter que c’est la première défaite de Naples en Serie A cette saison. Dans l’autre rencontre de la soirée italienne, l’Udinese et Empoli se sont quittés sur le score de 1-1. Un résultat qui ne fait pas les affaires du club d’Udine, qui stagne encore à la huitième place et ne parvient pas à s’accrocher au wagon des positions européennes.

