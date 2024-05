Didier Deschamps justifie le choix Barcola pour l’Euro

Il est l’une des surprises de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro, Bradley Barcola a été convoqué pour la première fois avec les A. L’ailier du Paris Saint-Germain, auteur de cinq buts et de neuf passes décisives avec le club de la capitale cette saison, a convaincu Didier Deschamps de le prendre dans les 25. Au micro de Téléfoot, le sélectionneur tricolore a justifié ce choix.

«On va faire en sorte avec mon staff qu’il soit le plus naturel possible. Il aurait pu être là au mois de mars. J’attendais confirmation. Sa capacité, via son dribble, sa vitesse, de marquer des buts. Il peut créer des situations, des occasions. Ça fait beaucoup d’arguments en sa faveur», a assuré DD. Reste à savoir s’il aura du temps de jeu pendant l’Euro.