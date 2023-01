Ligue 1 : réduit à dix, le PSG concède le nul contre Reims

La suite après cette publicité

Sur deux défaites lors des cinq derniers matches de Championnat, le Paris Saint-Germain voyait le RC Lens revenir à seulement deux points de son trône de leader. De retour au Parc des Princes avec son trio Messi-Neymar-Mbappé, les hommes de Christophe Galtier devaient alors disposer du Stade de Reims qui n’a plus perdu depuis septembre dernier, contre Monaco (3-0). Pourtant, comme depuis quelques semaines, le PSG a débuté cette rencontre avec le frein à main et subissait les offensives du trio Balogun, Ito et Flips, très actifs en début de match devant un Donnarumma vigilant (11e et 17e). Mais face à la grosse intensité rémoise, Paris ne parvenait pas à déployer son jeu et pendant vingt grosses minutes, les Rouge et Blanc ont nettement pris le dessus sur le PSG.

Mais en seconde période, alors que Reims jouait haut dans le camp parisien, Messi héritait du ballon dans la surface et pouvait frapper. L’Argentin voyait son tir être contré, avant Neymar ne récupère et ouvrait le score, en dribblant Diouf (1-0, 51e). Mais alors qu’on pouvait penser que Paris avait fait le plus dur, un terrible geste de Verratti sur Ito obligeait la VAR à intervenir. L’Italien était expulsé, moins de dix minutes après son entrée en jeu. Réduit à dix, le PSG subissait les assauts adverses, mais l’attaque de Reims manquait de justesse face au but. Au terme d’une fin de match dominée par Reims, Paris pensait tenir la victoire, mais sur un mauvais contrôle de Sanches sur la dernière action du match, Balogun faisait parler sa vitesse et remportait son duel devant Donnarumma pour égaliser (1-1, 90e+7). Les Parisiens concèdent le nul et conserve trois points d’avance sur Lens (2e), avant d’aller à Montpellier. Le Stade de Reims, 11e, réalise un parfait hold-up et reste invaincu, avant de jouer contre Lorient, lors de la prochaine journée.

