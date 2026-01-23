Menu Rechercher
L’Atlético de Madrid annonce une blessure pour Antoine Griezmann

Auteur de dix buts en 30 matches cette saison, Antoine Griezmann réalise une belle saison avec l’Atlético de Madrid. Mais voilà, cette cuvée prometteuse connaît un léger coup d’arrêt ce vendredi avec l’annonce des Colchoneros. En effet, dans un communiqué, le club madrilène explique que l’attaquant français de 34 ans va être absent en raison d’une blessure musculaire contractée à l’entraînement :

Atlético de Madrid
Griezmann sufre una lesión muscular de grado bajo en el muslo izquierdo.

«Griezmann souffre d’une légère lésion musculaire à la cuisse gauche, diagnostiquée par les services médicaux du club après l’IRM réalisée sur notre attaquant. Le Français s’est blessé à l’entraînement vendredi. Son retour à la compétition dépendra de l’évolution de sa blessure.»

