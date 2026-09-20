Serie A : l’AC Milan retrouve la victoire face à Lecce

Fin de la cinquième journée de Serie A ce soir du côté de Milan, où l’AC Milan défiait Lecce. Après deux matchs nuls, les Rouge-et-Noir voulaient renouer avec la victoire, et c’est chose faite, puisqu’ils se sont imposés sur le score de 3-0.

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Pulisic au quart d’heure de jeu, puis Adirne Rabiot et Diego Moreira ont inscrit les buts milanais. Gonçalo Ramos était titulaire mais n’aura pas réussi à marquer. Avec les trois points dans la poche, l’AC Milan remonte à la cinquième place au classement de la Serie A.