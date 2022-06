Hector Bellerin vers l'Italie ?

Prêté cette saison par Arsenal au Real Betis, le latéral droit espagnol Hector Bellerin a réalisé une bonne saison et même remporté la Copa del Rey avec les Verdiblancos. Censé retourner à Londres la saison prochaine, sa priorité semble être de continuer à Séville, cependant le club n'est pas certain de pouvoir se le permettre. L'international de la Roja pourrait alors rebondir en Italie, où la Fiorentina et l'AS Rome seraient intéressés selon Marca.

A Florence, le titulaire au poste, Alvaro Odriozola devrait retourner à Madrid, ce qui pousserait la Viola à retenter sa chance pour Bellerin après l'été dernier. De son côté, José Mourinho, face à la saison à rallonge qui attend son club, en championnat et en Ligue Europa, souhaite doubler les postes et donc trouver un concurrent sérieux à Karsdorp.