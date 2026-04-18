Real Madrid : Javi Navarro, le nouveau Iker Casillas qui a brisé le rêve du PSG

Héroïque contre le Paris Saint-Germain, Javier Navarro est en train de se faire un nom du côté de Real Madrid. Pur produit de La Fábrica, le jeune portier de 1,86 m, international U19 espagnol, a rejoint le club en 2019 après un passage à l’Unión Adarve. Ce jeune natif de Madrid a débuté comme attaquant avant de se reconvertir dans les buts. Aujourd’hui titulaire avec le Juvenil A, il a déjà goûté au haut niveau avec le Castilla et a même été appelé à plusieurs reprises avec l’équipe première, notamment en Ligue des champions.

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Un gardien… qui rêvait d’être attaquant

Mais c’est le 17 avril 2026 que tout a basculé pour lui. En demi-finale de la Youth League face au Paris Saint-Germain, Navarro a livré une prestation de très haut niveau. Auteur de plusieurs arrêts décisifs, dont une parade exceptionnelle dans les dernières secondes du match, il a ensuite écœuré les Parisiens lors de la séance de tirs au but en stoppant trois tentatives pour qualifier les Merengues. Un exploit majuscule qui a propulsé le Real Madrid en finale et fait de lui le héros du soir.

La performance n’en est que plus impressionnante au regard de son contexte. Revenu récemment d’une pubalgie qui l’a éloigné des terrains pendant deux mois, Navarro manquait de rythme et était encore à Munich avec le groupe professionnel avant de rejoindre en urgence Lausanne pour disputer le Final Four. Un enchaînement express qui n’a pas empêché le jeune gardien de répondre présent dans un moment crucial. Depuis, la presse espagnole s’emballe et les comparaisons affluent avec Iker Casillas.

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Une présence XXL pour dégoûter le PSG

Sa taille importante lui offre une bonne présence dans les airs, mais il impressionne surtout par son agilité, sa rapidité pour sortir du but et réduire les angles, comme il l’a montré contre le PSG, où il aura notamment dégoûté Assab et Abo El Nay. Très complet selon des sources à Valdebebas, il excelle sur sa ligne, dans les parades avec les pieds et logiquement aux tirs au but après sa dernière sortie. L’Espagne voit en lui un candidat idéal au titre de "nouvel Iker", lui qui a été validé par Xabi Alonso, puis Alvaro Arbeloa, pour affronter l’Olympiacos et le Bayern Munich en Ligue des Champions.

Désormais, tous les regards sont tournés vers la finale de Youth League face au Club Brugge, alors qu’aucun gardien issu de La Fábrica n’est parvenu à s’imposer comme titulaire indiscutable en équipe première depuis le départ de Casillas. Après avoir éliminé le PSG, Navarro peut devenir le grand protagoniste de cette dernière marche et offrir au Real Madrid un nouveau sacre européen chez les jeunes. Au-delà du trophée, c’est toute une trajectoire qui pourrait s’accélérer pour ce jeune phénomène… qui pourrait être le grand successeur de Thibaut Courtois, qui l’a déjà validé en saluant sa prestation en story Instagram.