Ligue 1 : l'OM gifle Lorient au Vélodrome et monte sur le podium

L'OM a rendu ce dimanche 17 octobre encore plus spécial pour ses supporters. Les joueurs de Jorge Sampaoli se sont imposés contre le FC Lorient (4-1) dans un stade Vélodrome en fusion et rempli d'émotion en raison de l'hommage réservé à leur ancien patron, Bernard Tapie. Les Bretons, orphelins de Moffi, forfait de dernière minute, ont entamé cette rencontre de la meilleure des manières. Alors que Nardi a stoppé un tir du n°10 marseillais (5e), le remplaçant de Moffi, Diarra, poussait Peres à la faute et obtenait un penalty transformé par Laurienté (0-1, 13e). Mais les Olympiens, alignés en 3-3-3-1 avec De La Fuente, Payet ou encore Milik, n'ont pas trop tardé à réagir.

Si le portier de Lorient a repoussé une première tentative de Kamara, il a dû s'incliner dans la foulée sur un nouveau tir contre par Laporte du polyvalent joueur de l'OM (1-1, 27e). Pas de quoi refroidir les visiteurs. Diarra, très en vue, forçait Lopez à s'employer (32e), alors que les locaux peinaient à créer du danger devant les buts adverses. Dos à dos à la pause, les deux formations revenaient sur le terrain avec des intentions plus offensives.

Payet, en maestro, double passeur

De La Fuente manquait toutefois de précision (49e), alors que Lopez sortait le grand jeu devant Laurienté puis Diarra (50e). Le ballon allait d'un but à l'autre et les 22 acteurs se rendaient coup pour coup. Et c'est finalement Guendouzi, d'une tête coupée au premier poteau lobant Nardi sur un corner de Payet, qui donnait l'avantage à Marseille (2-1, 56e). Juste après, Abergel manquait d'un rien l'égalisation sur un centre de Diarra. À noter que ce dernier a reçu quelques projectiles à l'heure de jeu, obligeant Antony Gaultier à signaler cet incident au délégué et Payet à calmer les supporters.

Le rythme de ce match est ensuite peu à peu retombé, mais Milik, seul face à Nardi et bien servi par Payet, ne tremblait pas et donnait un avantage confortable aux Marseillais (3-1, 85e), qui alourdissaient même le score sur une frappe de Guendouzi détournée dans son propre but par Mendes (4-1, 90e+2). Grâce à cette victoire, l'OM, qui restait sur 3 rencontres sans succès en L1, relève la tête et revient à une longueur du RC Lens, dauphin du PSG. Les joueurs de Jorge Sampaoli infligent au passage au FC Lorient sa première défaite depuis le 22 août dernier (1-3 à Montpellier, J3 de L1). Marseille peut aborder sereinement la réception de Paris pour un classique très attendu sur la Canebière dimanche prochain.

