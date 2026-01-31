Lens : Sage envoie un avertissement au PSG !

Après la victoire de Lens face au Havre (1-0), Pierre Sage a réagi à la reprise provisoire de la première place et à la pression mise sur le PSG, qui jouera à Strasbourg dimanche : « Luis Enrique a dit en gagnant à Auxerre qu’il mettait la pression sur Lens, donc nous, effectivement, on met aussi la pression sur le PSG. C’est très aisé de jouer le vendredi quand tu gagnes parce que tu peux regarder les matchs tranquillement et eux jouent avec ça en tête. On est toujours dans notre volonté de marquer le nombre de points visés pour pouvoir attaquer l’Europe. On est à deux victoires de cet objectif. Avoir repris la 1re place ce vendredi est quelque chose de positif, mais ce qui comptera à la fin, c’est le compteur de points. »

Interrogé sur le fait d’être chasseur ou chassé dans la course en tête, l’entraîneur lensois a livré une analyse mesurée, axée sur la progression de son équipe. « Si on est équipé, oui. Quand on est chassé, il faut courir vite, mais ça dépend simplement de nos ressources. D’un point de vue psychologique, je pense que c’est exactement la même chose. Quand nos adversaires nous affrontent en jouant le leader ou le second, ils ont toujours la volonté de battre une équipe du haut du tableau. On a la chance d’avoir ce statut-là. Je ne pense pas que l’on se batte avec le PSG sur du long terme, on est simplement dans l’idée de construire quelque chose de très positif pour nous et on se rend compte, à travers la manière dont on a joué ce soir, qu’il y a encore de la marge. »