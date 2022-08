Affaire Pogba : la somme déjà versée par Paul aux extorqueurs est connue

La suite après cette publicité

Jusqu'où ira cette incroyable histoire ? Comme nous vous l'expliquions un peu plus tôt ce lundi, les soupçons de tentatives d'extorsion contre Paul Pogba (29 ans) se confirment de plus en plus. Le joueur de la Juventus avait d'ailleurs expliqué aux enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) avoir versé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations, sur une période allant de mars à juillet dernier.

D'après les informations de RMC Sport, le champion du monde 2018 a en fait versé près de 100 000 euros aux anciennes fréquentations dont il est question ici. Les extorqueurs à l'origine des soucis de Paul Pogba lui auraient ensuite réclamé 13 M€. Ce qui a alors poussé l'international français à porter plainte, et le parquet de Paris à ouvrir une enquête préliminaire pour faire la lumière sur cette obscure affaire divisant la famille Pogba. Pour rappel, Matthias Pogba avait, samedi, promis de faire des révélations exclusives sur son frère Paul, expliquant par la suite qu'il avait notamment failli mourir par sa faute.