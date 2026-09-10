Ligue des Champions : le Bayern Munich écrase Bodø/Glimt, Manchester United surclasse Sabah

Exceptionnellement, pour cette première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, on avait du football un jeudi. Avec, en plus des débuts du RC Lens dans la compétition, trois autres rencontres, concernant des cadors européens. Le Bayern Munich, toujours candidat au titre final, lançait sa campagne européenne avec la réception de Bodø/Glimt, une des équipes révélation de ces dernières saisons dans les compétitions européennes. Au final, les hommes de Vincent Kompany ont obtenu une grosse victoire. Pourtant, la première période fut compliquée. Même si Luis Diaz était proche d’ouvrir le score dès la 5e minute, l’écurie norvégienne rivalisait très bien et faisait jeu égal avec les Bavarois. Upamecano ne passait d’ailleurs pas loin du csc (22e), gêné par le bon pressing des joueurs de Bodø/Glimt. Le chrono défilait, et même si les locaux commençaient à dominer, ils ne parvenaient pas à battre Haikin. Le portier russe sortait d’ailleurs une parade assez peu académique sur sa ligne pour éviter un but de Kimmich (43e).

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C’est donc sur un score de parité que les deux équipes rentraient aux vestiaires, et on sentait un peu de frustration et de désespoir côté allemand. Au retour des vestiaires, la bande de Michael Olise se lançait à l’attaque et Jamal Musiala allait enfin faire trembler les filets. L’Allemand, en pivot, décochait une frappe qui battait Lund, entré à la place d’Haikin à la pause (1-0, 47e). Laimer envoyait lui un joli ballon au deuxième poteau qu’Harry Kane ne pouvait pas reprendre correctement (57e), mais contrairement à ce qui se passait en première période, le Bayern était bien au-dessus. Kane signait le deuxième, de la tête sur un coup-franc bien placé d’Olise (2-0, 61e), et le champion d’Allemagne déroulait dans le jeu, avec de nouvelles occasions pour Saibari et Luis Diaz. Alphonso Davies marquait le troisième avec un tir puissant depuis l’entrée de la surface (3-0, 77e). Michael Olise s’offrait la quatrième réalisation de la soirée : un véritable banger, pleine lucarne (4-0, 83e). Petit bijou du Français, qui signait ensuite un doublé (5-0, 90e+2) et début parfait de son équipe dans cette Ligue des Champions 2026/2027. Le Bayern se place ainsi déjà deuxième au classement de la Ligue des Champions.

Retour gagnant pour Manchester United

Après deux saisons d’absence, Manchester United signait son retour en Ligue des Champions. En face, sur la pelouse d’Old Trafford, un rival a priori abordable : le petit poucet Sabah FC, champion d’Azerbaïdjan, que les Mancuniens ont finalement battu assez facilement. Sans surprise, les hommes de Michael Carrick prenaient assez vite le contrôle du match. Dominateurs et souvent dans les derniers mètres adverses, ils se heurtaient cependant à un rival bien en place. Jusqu’à ce que sur une transition rapide, Dorgu adresse un bon centre à Cunha, qui, bien placé au premier poteau, mettait le pied pour ouvrir le score (1-0, 27e). De quoi lancer les Red Devils, et Sesko ne passait pas loin du break sur sa reprise (33e). Mais les Azéris restaient dangereux, à l’image de cette tête à bout portant non cadrée de Joy-Lance Mickels (36e). Bruno Fernandes, lui, ne se loupait pas. Après une belle action collective, Tielemans remisait en retrait pour le Portugais qui ouvrait son pied à merveille pour faire le break (2-0, 42e).

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Dans la foulée, Sesko signait le troisième (3-0, 44e). Lancé en profondeur par Mbeumo, sur une des rares situations où Sabah défendait haut, l’attaquant mancunien éliminait le portier et poussait le cuir au fond. En deuxième période, les Mancuniens continuaient d’attaquer, donnant l’impression de vouloir marquer le coup pour leur retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Cunha continuait ainsi de s’offrir des occasions intéressantes, et c’est Lisandro Martinez qui se mêlait à la fête. Sur un cafouillage devant ses cages, le portier de Sabah était confus comme un Psykokwak et le défenseur argentin en profitait pour pousser la balle au fond (4-0, 68e). Manchester United est de retour en Europe et il faudra compter sur eux cette saison !

Débuts parfaits pour Côme

Enfin, Côme, pour ses débuts historiques en Ligue des Champions, recevait le RB Leipzig dans son antre. La formation de Cesc Fabregas, conquérante d’entrée, a vite fait la différence via Martin Baturina. Après un ballon mal dégagé par Baku, le Croate a crocheté, puis a propulsé le ballon au fond des filets (1-0, 14e). Leipzig savait de toute manière se montrer dangereux, avec des occasions de Maksimovic et Guiu (33e), avec une bonne intervention de Butez sur la première. Baturina, en jambes, allait parfaitement lancer Douvikas en profondeur, et l’ancien du Celta s’en allait battre Vandevoordt (2-0, 36e). Au retour des vestiaires, alors que Leipzig tentait de revenir dans le match, Assane Diao se chargeait de tuer les espoirs allemands. Servi côté droit de la surface, l’ancien du Betis, à angle presque fermé, envoyait un missile au fond des filets (3-0, 53e). Les Italiens continuaient de se procurer des occasions, avec un énorme raté de Cunha, et on est passé du potentiel 4-0 au 3-1 avec un superbe but de Maksimovic pour l’équipe du groupe Red Bull (3-1, 57e). Dans le temps additionnel, Perrone a inscrit le quatrième. Les ouailles de Cesc Fabregas lancent bien leur aventure européenne !