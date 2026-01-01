Menu Rechercher
Chelsea recherche un nouvel entraîneur

Par Allan Brevi
1 min.
Enzo Maresca @Maxppp

Chelsea et Enzo Maresca vont mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat. En effet, selon Sky Sports Italia, cette décision intervient après une montée de tensions ces dernières 24 à 48 heures entre le technicien italien et la direction des Blues. L’annonce officielle devrait suivre dans les prochaines heures, mais le club londonien va dès à présent se concentrer sur la nomination d’un nouvel entraîneur pour prendre les rênes de l’équipe.

Arrivé à l’été 2024, Enzo Maresca quitte déjà Chelsea après avoir imposé son style. Ses relations tendues avec les dirigeants, notamment suite à ses récentes déclarations sur ses « pires heures au club » après la victoire à Everton, ont précipité ce départ… L’officialisation est imminente.

Pub. le - MAJ le
