PSG : le constat implacable de Thierry Henry sur Lionel Messi

Après le nul entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, l'ancien attaquant de l'AS Monaco et d'Arsenal Thierry Henry est revenu sur le début de saison de Lionel Messi au PSG, considérant qu'il n'est pas le seul meneur de jeu parisien, ce qui peut parasiter l'organisation offensive : «Messi ne parle pas beaucoup, il parle avec le ballon. Pour l’instant, c’est l’équipe de Kylian. C’est surtout Kylian qui la fait briller. Le ballon va plus vers Kylian [...] À un moment donné, il faut qu’il n’y ait qu’un chef d’orchestre, sinon tu ne peux pas jouer au même tempo. Et dans cette équipe, il y a trop de chefs d’orchestre», a-t-il affirmé au micro de Prime Video.

Le consultant de 44 ans s'est ensuite livré sur le positionnement de la Pulga, qui le briderait dans son influence en attaque : «il est isolé, il touche moins la balle. Je ne dirais pas qu’il est triste mais il est isolé. Moi, je le préfère dans l’axe. Leo à droite, j’ai du mal. Dans l’axe, il peut donner du rythme. Il faut trouver quelque chose pour les (Messi, Mbappé et Neymar) faire jouer ensemble. [...] Je ne pense pas qu’il peut faire la différence sur la droite, après je n’ai pas les données exactes sur le plan tactique. Forcément, quand tu restes en haut et écartes, tu ne peux pas avoir d’impact. Après, il y a aussi les ballons qui arrivent moins souvent sur lui».