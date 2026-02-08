OM : comment Roberto De Zerbi a métamorphosé Mason Greenwood

Marquer des buts ne fait pas tout. Demandez à Mason Greenwood. Co-meilleur buteur du championnat de France la saison dernière, l’ancien joueur de Manchester United a, lui aussi, subi les foudres de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Réputé pour son exigence, le technicien italien n’avait ainsi pas hésité à envoyer son protégé sur le banc, lui reprochant notamment un manque d’implication défensive et une certaine nonchalance coupable. Depuis, le natif de Bratford semble, pourtant, avoir passé un cap.

Lors de cet exercice 2025-2026 et quand bien même l’OM continue de traverser des zones de turbulences, notamment après l’élimination tragique en Ligue des Champions, le numéro 10 phocéen fait ainsi partie des éléments incontournables du collectif phocéen. Auteur de 22 buts et 8 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues, l’ailier d’1m81 est même quasiment irréprochable. Alors oui, sa performance sur la pelouse de Bruges ne restera pas dans les annales du football mais elle ne peut, en revanche, ternir une saison jusqu’alors aboutie.

Un homme moins renfermé, un joueur plus impliqué

Toujours aussi menaçant pour les défenses adverses, Greenwood a également pris conscience de son impact dans l’équilibre marseillais. Résultat, il n’est plus rare de voir l’Anglais entreprendre des courses tranchantes pour participer à l’effort défensif. Une transformation impulsée par Roberto De Zerbi au cours des derniers mois. «On a toujours besoin d’un Greenwood comme celui des deux derniers matchs. C’est un Greenwood mondial. Parce qu’en plus de ce que sa mère et son père lui ont appris, il est en train de devenir un joueur complet. Lui aussi a passé des moments difficiles, il n’est pas parti et il est resté ici. Il a compris qu’on lui disait les choses pour son bien et pour le bien de l’OM», a d’ailleurs reconnu ce vendredi RDZ.

Présent en conférence de presse avant le choc de la 21e journée face au PSG, l’ancien coach de Brighton a également profité de ce moment pour en dire plus sur la métamorphose de son joueur. «J’espère qu’il va continuer comme ça. Moi je le menace avec ça en lui assurant qu’il doit continuer comme ça et que c’est avant tout pour lui. Parce que je le vois aussi un petit peu plus humain. Il sourit parfois, il parle un peu plus. Il est moins renfermé qu’avant. Et ça c’est quelque chose de positif. Maintenant tout le monde peut vraiment apprécier Greenwood encore plus qu’avant». Plus libéré, plus impliqué et toujours aussi dangereux dans les derniers mètres adverses, Mason Greenwood sera, à coup sûr, la principale menace marseillaise au Parc des Princes.