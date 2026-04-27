Rares sont les directeurs sportifs à faire l’unanimité, qui plus est dans un contexte footballistique aussi incertain. Mathieu Bodmer fait pourtant partie de cette caste. Arrivé au Havre en juin 2022, le natif d’Évreux réalise, en effet, un travail exceptionnel. Entouré d’une équipe aussi compétente que lui, le dirigeant de 43 ans symbolise, aujourd’hui, la réussite bluffante des Ciel et Marine.

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Malgré des moyens plus que limités, le club doyen, de retour en Ligue 1 en septembre 2023, est ainsi sur le point d’enchaîner une troisième saison consécutive dans l’élite du football français. Une réussite sportive qui ne manque logiquement pas d’attiser les convoitises. Ces derniers mois, de nombreuses rumeurs ont ainsi vu le jour. Parmi elles ? L’Olympique de Marseille. Une information que nous avons cependant rapidement démentie puisque l’ancien joueur de l’OL, du PSG ou encore de Lille n’a jamais eu l’intention de rejoindre la formation phocéenne.

Bodmer, le gros coup à venir des Caennais ?

Oui mais voilà, les convoitises ne s’arrêtent pas là et un club pourrait bien prochainement bénéficier des qualités de l’actuel DS du HAC. En effet, d’après nos dernières informations, le SM Caen de la famille Mbappé rêve de Mathieu Bodmer, réputé ces dernières années pour sa capacité à réaliser des sacrés coups sur le marché des transferts (Boufal, Seko, Nego, Touré…). Huitième de National, l’autre club normand souhaiterait, en effet, s’appuyer sur les compétences de l’Ébroïcien pour initier son retour au premier plan.

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Formé au SM Caen, Bodmer n’a jamais caché son attachement pour les pensionnaires du Stade Michel-d’Ornano. Une connexion qui incite, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le SMC à pousser pour récupérer l’actuel architecte du club doyen. Toujours d’après nos indiscrétions, Caen - bien décidé à se relancer - va s’offrir Nasser Larguet pour son nouvel organigramme. Une chose est sûre, une révolution se prépare en Normandie.