Serie A : Cristiano Ronaldo cale un triplé et offre la victoire à la Juventus contre Cagliari

Depuis vendredi et les révélations du quotidien espagnol As des envies de retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, l'international portugais est au cœur de l'actualité. Mais il fallait aussi parler ballon rond et ce dimanche, CR7 et son équipe se rendait à Cagliari pour le compte de la 27e journée de Serie A. Et en Sardaigne, l'ancien Madrilène a décidé d'envoyer un message clair sur le terrain en inscrivant un triplé lors de la victoire des siens (3-1).

Après un premier but au bout de 10 minute de jeu, Cristiano Ronaldo a doublé la mise sur penalty (25e) avant de voir triple quelques instants plus tard (32e). En seconde période, Simeone a réduit l'écart (61e) mais ça n'a rien changé. En revanche, CR7 aurait pu ne pas terminer la rencontre pour un pied très haut sur le gardien adverse, Cragno, mais l'arbitre a seulement sorti un avertissement (14e). Avec ce succès, la Juventus revient à un point de l'AC Milan (2e) et dix de l'Inter (1er). Cagliari est dix-septième.

