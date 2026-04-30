Les raisons du retour surprise de Toni Kroos au Real Madrid

Il est (bientôt) de retour ! L’Allemand ne revient pas à Madrid en tant que joueur, au grand dam de beaucoup, puisque nul doute que même à son âge et déjà à la retraite depuis deux ans, il aurait quand même fait du bien aux Merengues. Ces derniers ne se sont toujours pas remis de son départ, ni de celui de son acolyte Luka Modric, avec un entrejeu qui est unanimement considéré comme le gros point faible de l’équipe. Sans parler du manque de leadership et de caractère dans l’effectif madrilène, puisque Kroos faisait partie des tauliers du vestiaire.

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Les fans merengues devront donc se contenter de revoir l’ancien international allemand en costume dans les bureaux du Bernabéu. C’est déjà ça, diront certains. Ce qui est sûr en revanche, c’est que ce retour de Toni Kroos en terres madrilènes n’est pas juste une opération marketing ou un coup de pub pour redonner un peu le sourire aux supporters après une nouvelle saison décevante.

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Kroos répond à un vrai besoin

Si le Real Madrid a l’habitude de donner un rôle plutôt honorifique d’ambassadeur à ses anciennes gloires, Toni Kroos ne reviendrait pas juste pour faire joli. Clairement pas. L’objectif du Real Madrid est de lui offrir un poste important dans l’organigramme sportif du club. L’ancien numéro 8 de la Casa Blanca aura son mot à dire dans certaines décisions liées à la construction de l’équipe - au niveau du mercato donc - et il servira aussi de relai entre les joueurs et la direction. Il travaillera main dans la main avec les têtes pensantes du club, que sont Florentino Pérez, son bras droit José Angel Sanchez ou le responsable du recrutement Juni Calafat, comme l’indiquait The Athletic.

Abondant dans ce sens, AS précise bien que son avenir et celui de Jürgen Klopp - un des favoris de la direction pour le poste d’entraîneur - ne sont pas liés, et que Toni Kroos ne fera pas partie du staff du futur entraîneur. C’est bien dans les bureaux qu’il travaillera, participant aux décisions stratégiques et non tactiques de l’équipe. Il faut dire que depuis des années déjà, beaucoup d’observateurs déplorent l’absence de véritables hommes de terrain pour conseiller Florentino Pérez sur certains points, dont le mercato. Kroos pourrait offrir une autre perspective aux décideurs madrilènes, étant bien plus conscient de certaines réalités sportives, et ayant la légitimité pour s’imposer et donner son avis sur certains sujets cruciaux. Il pourrait donc être la grosse recrue de l’été à Madrid…