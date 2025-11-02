Menu Rechercher
Le joli geste de Kylian Mbappé avec Vinicius Jr n’a pas plu à Madrid

Auteur d’un nouveau match plus que réussi face à Valence, Kylian Mbappé avait décidé de laisser son penalty à Vinicius Jr. Et tout le monde n’a pas apprécié…

Kylian Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp
Real Madrid 4-0 Valence

Samedi soir tranquille pour le Real Madrid. Sur la pelouse de son Santiago Bernabéu, le club de la capitale espagnole a facilement disposé de Valence, s’imposant 4-0 sans souffrir. Un match marqué par la nouvelle prestation réussie de Kylian Mbappé, auteur des deux premières réalisations de la partie, et par la présence de Vinicius Jr dans le onze titulaire, puisque tout le monde attendait de voir si le Brésilien allait être sanctionné après son remplacement remarqué lors du Clasico le week-end dernier.

Et justement, le Français et le Brésilien ont fait parler d’eux hier. Si le Bondynois récolte encore les éloges de la presse et des fans après son doublé, l’ancien de Flamengo lui en prend pour son grade. Surtout à cause de ce penalty raté, alors que le Real Madrid menait 2-0. Mbappé, le tireur désigné, avait l’opportunité de signer un triplé, mais il a préféré laisser ce penalty au numéro 7… qui l’a loupé, puisque sa tentative a été stoppée par Julen Agirrezabala.

Classement Buts Liga 2025/2026
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 13 #2 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 7 #3 Logo Villarreal Etta Eyong 6 #4 Logo Majorque Vedat Muriqi 5 #5 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 5 Voir le classement complet

Le geste de Mbappé ne passe pas vraiment

Curieusement, le geste de Mbappé fait polémique. Beaucoup d’observateurs auraient ainsi préféré que ce soit lui qui tire. « Pour moi, le coupable c’est Mbappé. Je l’ai dit l’an dernier, Mbappé ne peut pas distribuer les penalties comme des bonbons, ce n’est pas la cour d’école, c’est une équipe de football professionnelle », s’est par exemple emporté le célèbre journaliste Manolo Lama sur la Cadena COPE. Son collègue Poli Rincon, ancien joueur du Real Madrid et aujourd’hui consultant, estime aussi que c’est le Français qui aurait dû tenter sa chance : « pour moi la faute est de l’entraîneur. Xabi Alonso doit monter au créneau et dire à Mbappé que c’est lui qui tire ».

« Nous choisissons les tireurs, Kylian est le premier. Mais pas le seul. Des décisions sont prises. Moi j’aime que les penalties soient marqués. Le premier, c’est Kylian qui l’a marqué, et j’aurais aimé qu’on marque le deuxième. Kylian reste le premier lanceur », a d’ailleurs répondu Alonso après le match, assez agacé par la situation. Mais dans cette histoire, c’est clairement Vinicius Jr qui a (encore) plus perdu que Kylian Mbappé…

