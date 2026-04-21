Le Bayern a trouvé sa première recrue estivale, les jeunes du Real Madrid sur le toit de l’Europe

Le Bayern Munich sous le charme de Gordon

En Allemagne, le Bayern a trouvé sa première recrue. Récemment champion de Bundesliga et encore en lice en Ligue des Champions et en Coupe d’Allemagne, l’ogre bavarois n’est pas rassasié. Il cherche à se renforcer cet été et Vincent Kompany aurait validé la première recrue. Selon Sky Sport, le tacticien belge serait favorable à une arrivée de l’ailier de Newcastle Anthony Gordon. Toujours selon le média, le recrutement d’un nouvel ailier gauche est une priorité absolue pour le Bayern Munich et Gordon est le choix numéro un. Le média précise que pour s’attacher les services de l’Anglais, les Allemands devraient débourser entre 50 et 60 millions d’euros. Du côté du Times on dit que Newcastle a fixé le prix de Gordon à 85 millions d’euros.

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La jeunesse en force

Direction l’Espagne à présent où les jeunes du Real Madrid font la Une de AS. « Une Ligue des Champions pour Valdebebas » placarde le quotidien sur sa Une après le succès des jeunes de la Casa Blanca face à Bruges en finale de Youth League, équivalent à la Ligue des Champions de la catégorie jeune. Après 6 ans de disette, les jeunes du Real sont de nouveau les princes de l’Europe à l’heure où leur aîné sont désormais en difficulté dans la compétition, éliminé au stade des quarts de finale pour la deuxième année consécutive. Et justement parlons de l’Équipe A à présent, qui va tenter de retrouver le chemin du succès, un mois après la dernière victoire. Les Madrilènes reçoivent Alavés et tenteront de se remettre à l’endroit. Le moment pour Arda Güler de confirmer sa bonne prestation à Munich. Double buteur malgré l’élimination, le Turc, qui devrait être aligné d’entrée aura une nouvelle occasion de briller.

Le scandale continue à Nantes

Enfin, un petit mot à présent sur le FC Nantes, puisque La LFP va réexaminer le carton rouge reçu par le nantais Dehmaine Tabibou. Expulsé à 10 minutes du terme face à Brest, l’international espoir a insisté impuissant à l’égalisation des Brestois dans les ultimes secondes, rapprochant encore un peu plus les Canaris de la Ligue 2. Mais alors que sa sortie prématurée avait provoqué la colère de l’entraîneur Vahid Halilodzic également exclu, la sanction infligée par Guillaume Paradis pourrait finalement être reconsidéré en simple carton jaune. En effet l’équipe annonce que l’arbitre du derby breton a reconnu une erreur d’appréciation après avoir revu les images, dans un rapport transmis à la LFP. C’est désormais à la commission de discipline de trancher et elle devra statuer rapidement. Alors que Nantes se déplace au Parc des Princes demain, le milieu nantais pourrait finalement être disponible en cas de décision favorable.