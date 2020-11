PSV : Mario Götze livre les dessous de sa renaissance inattendue

Le revenant Mario Götze. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés de très près au joli début de saison de l'Allemand. Un choix gagnant pour l'écurie néerlandaise comme pour le joueur, auteur déjà de 3 buts en 6 apparitions toutes compétitions confondues. Plutôt discret depuis son arrivée aux Pays-Bas, Götze s'est très longuement confié lors d'un entretien accordé à Sport 1. Il a commencé par évoquer, tout sourire, ses premiers pas au PSV. «Je suis très satisfait, mis à part nos trois défaites. Surtout quand on considère la rapidité avec laquelle tout s'est passé avec le changement de club, les quelques séances d'entraînement avec l'équipe. J'ai joué tout de suite, j'ai marqué et j'ai eu un impact sur les matches. Tout cela est très satisfaisant d'autant que ça intervient durant mes premières semaines ici.Je savais que j'étais en forme et à un bon niveau. Mais bien sûr, c'est différent de s'entraîner avec l'équipe et de jouer des matches, tout en prenant des cours d'anglais. C'était un programme assez gigantesque. (...) Oui (il est dans sa meilleure forme) ! Je me sens très bien en ce moment et je suis dans le rythme (...) J'ai changé mon alimentation et j'ai une bonne routine d'entraînement et de régénération. Dans le domaine des techniques de yoga et d'arts martiaux, je travaille avec des experts qui m'ont donné un bon équilibre en plus du football ».

Aussi bien physiquement que mentalement, le footballeur né en 1992 revit. «J'ai très peu joué la saison dernière et je suis régulièrement revenu sur le terrain ces quatre dernières semaines, en jouant au niveau national et européen (Europa League) et en ayant un entraîneur qui me fait confiance. Cela me rend très heureux en tant que footballeur. En plus de tout cela, ma situation familiale, avec ma compagne et mon fils, me comble. Donc, avec toute cette combinaison, je ne peux pas cacher ma joie pour le moment». D'ailleurs, sa trajectoire est suivie par Joachim Löw. Ce dernier ne l'a plus sélectionné avec l'Allemagne depuis novembre 2017, soit trois ans. «Ce qui est important pour moi, c'est ce qui se passe actuellement à Eindhoven. Le fait que je sois en forme, que je joue et que je sois performant est la solution ultime. Je ne peux rien juger d'autre. Si ma performance en club est bonne, les prochaines étapes viendront automatiquement. Joachim Löw l'a récemment commenté, c'est la chose la plus importante car il est le sélectionneur et à la fin il décide. Je remarque qu'il évalue positivement ma performance.» Tout semble sourire donc pour le phénix Mario Götze, qui renaît enfin de ses cendres !