L’Olympique Lyonnais traverse une semaine particulièrement délicate. Après avoir été tenu en échec par Lillestrøm jeudi soir en Ligue Europa (0-0), au terme d’une prestation très décevante, le club rhodanien espérait retrouver des couleurs devant son public. La réception de l’AS Monaco, ce dimanche au Groupama Stadium, représentait une belle occasion de repartir de l’avant et de récupérer une place sur le podium. D’autant que les hommes de Carlos Vicens avaient les cartes en main pour réaliser une bonne opération au classement. Mais les Lyonnais ont une nouvelle fois affiché leurs limites, dans une rencontre où ils ont progressivement perdu le fil.

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Tout avait pourtant bien commencé pour les Gones. Après une entame convaincante, Keito Nakamura ouvrait le score à la 15e minute, inscrivant au passage son premier but en Ligue 1 sous les couleurs lyonnaises. Mais Mathis Abline remettait rapidement les deux équipes à égalité (23e). Au retour des vestiaires, l’OL a souffert face à des Monégasques plus entreprenants. Malgré quelques situations pour reprendre l’avantage, les hommes de Carlos Vicens ont fini par céder sur une réalisation de Vanderson à la 71e minute, avant que Folarin Balogun ne parachève le succès de l’ASM dans le temps additionnel (90e+10). Le but de Noah Nartey, qui aurait pu relancer les débats, avait auparavant été annulé pour une main de Nicolás Tagliafico. Avec cette défaite (1-3), Lyon manque l’occasion de grimper sur le podium et reste sixième. Un nouveau coup d’arrêt après une semaine européenne déjà bien terne.

Pas d’urgence pour Vicens

Mais au sortir de cette rencontre, c’est surtout la réaction de Carlos Vicens qui a de quoi surprendre. Alors que son équipe vient d’enchaîner une prestation sans relief en Coupe d’Europe et une défaite à domicile face à un concurrent direct, l’entraîneur lyonnais a affiché un discours particulièrement serein au micro de Ligue 1+. « C’était un match particulier, surtout le début de la deuxième période qui a été très difficile. On a réussi à équilibrer les choses ensuite. On a eu une bonne période puis on prend un but. On a essayé de faire les efforts pour revenir. On essaye de travailler différentes associations. Cela ne fait pas longtemps que je suis là. On aurait pu gagner jeudi. On a encore pas mal de situations où on doit marquer. On est tous dans la même direction. C’est le moment d’être ensemble, de faire les efforts pour les uns et les autres et de travailler ensemble. On a une semaine pour préparer le prochain rendez-vous et se relever. Il faut voir si on va récupérer certains joueurs, on a encore plusieurs blessés », a-t-il déclaré. La suite de son intervention n’a pas vraiment traduit une remise en question profonde après cette nouvelle contre-performance. Carlos Vicens a préféré se projeter sur le travail à accomplir et afficher ses ambitions pour la suite de la saison. « On va se battre pour être là où on veut être. On veut gagner tous les matchs, on veut dominer notre adversaire et on veut avoir la possession. On a souffert aussi. Mais Monaco a eu des temps forts comme nous. On est deux équipes avec des similitudes. On a au du mal à gérer nos temps faibles. On n’a pas eu assez de maîtrise. Il faut continuer à travailler pour se situer où on veut être. C’est un championnat difficile et dense. On fait de notre mieux pour donner le meilleur de nous-mêmes. On va prendre match après match. Les joueurs doivent aussi récupérer ».

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Un discours partagé par le capitaine Moussa Niakhaté. « Je pense que vous avez un peu tout résumé. On a un nouveau staff depuis quelques semaines, ça demande forcément du temps. Même la semaine dernière, quand on a battu Lille chez eux, on avait dit la même chose. On savait qu’on avait un peu de temps. Mais aujourd’hui, on n’en a plus, parce que les points comptent. On avait une excellente opération à faire, malheureusement, on a échoué. C’est une situation particulière, car le changement de coach n’a pas eu lieu parce que les résultats n’étaient pas là. Au contraire, je pense qu’on était troisièmes, donc c’était une situation quasiment inédite. Tu changes alors que les choses se passaient relativement bien. Mais on a un très bon coach et un nouveau staff de qualité pour nous accompagner. Il n’a pas eu de pré-saison, donc il y a moins ce temps pour s’adapter. Il fait avec ce qu’il a, mais il fait les choses très intelligemment. Petit à petit, on va se diriger vers une transition qui va nous mener à ce qu’il veut. Mais c’est sûr qu’il faut prendre des points… Il y a des blessés certes, mais on n’est pas là pour trouver des excuses, plutôt des solutions. Et on va les trouver. » Pas question de tirer la sonnette d’alarme pour Carlos Vicens, qui préfère miser sur le travail et la cohésion pour relancer son équipe. Mais le calendrier ne laissera pas beaucoup de répit aux Lyonnais, avec un Olympico face à l’OM dans deux semaines. D’ici là, l’OL devra impérativement retrouver des certitudes pour éviter d’aborder ce rendez-vous sous pression.