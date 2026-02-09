PSG : la sortie étonnante de Luis Enrique sur Roberto De Zerbi

Après la large victoire du PSG contre l’OM ce dimanche soir au Parc des Princes (5-0), il y a un homme qui prend cher, très cher même, bien plus que Leonardo Balerdi ou que n’importe quel autre joueur de l’effectif phocéen. C’est Roberto De Zerbi, de plus en plus critiqué du côté de Marseille, et qui a vécu une nouvelle humiliation après l’élimination en Ligue des Champions. Au point où son avenir à la tête de l’écurie phocéenne est clairement flou.

« On fait des bonnes prestations contre Rennes, Lens et après, c’est le désespoir total. Je n’ai pas de regret, je pense qu’il n’y a rien à sauver de ce match, quand autant de joueurs font un match suffisant, on n’a pas de regrets à avoir, peut-être avant le match. Je n’ai pas besoin de parler aux joueurs quand on perd comme ça. Je demande pardon aux supporters et j’en parlerai avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour comprendre ce qu’on peut faire. Il faut comprendre pourquoi, pourquoi on fait un match comme ça quand on vient ici et un différent à Lens ou Rennes », indiquait le tacticien transalpin après le match.

Luis Enrique défend De Zerbi

En conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur la performance et la situation de Roberto De Zerbi et sur la portée de ce résultat. Conscient de l’ampleur du score et de la domination parisienne, l’entraîneur espagnol a tenu à relativiser et à défendre son homologue marseillais, soulignant les qualités tactiques et offensives de l’Italien.

« C’est vrai que ce soir, on a touché quatre fois le cadre, en plus des cinq buts. Ce n’est pas facile à faire face à une équipe de ce niveau. J’ai la même estime pour De Zerbi qu’avant le match. Ce n’est pas simple de trouver les solutions en cours de partie. C’est un grand entraîneur, j’aime la façon dont il fait jouer ses équipes et sa volonté constante d’attaquer. Pour moi, c’est l’un des meilleurs entraîneurs de ce championnat. Il est encore jeune, mais il a déjà une belle expérience. Ce résultat ne change rien à ce que je pense de lui », a expliqué Luis Enrique, rappelant que le Classique, malgré son score, ne diminue en rien le respect qu’il porte à son confrère. Pas sûr que les supporters marseillais soient d’accord…