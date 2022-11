Serie A : Cremonese arrache le nul à Salerne, Sassuolo chute contre Empoli

La treizième journée de Serie A se poursuivait ce samedi à 15 heures. Après le nul concédé par Lecce sur la pelouse de l'Udinese (1-1), la Salernitana accueillait le promu Cremonese. Au Stadio Arechi, les hommes de Davide Nicola, dixièmes au coup d'envoi, espéraient enchaîner un troisième succès de rang après des victoires probantes contre La Spezia (1-0) puis la Lazio (3-1). Lanterne rouge du championnat italien, Cremonese visait, de son côté, un premier succès cette saison. Une affiche qui tournait rapidement à l'avantage des locaux, portés par les réalisations de Piatek et Coulibaly. Toutefois, les Grigiorossi répondaient également et accrochaient le point du nul grâce à Okereke et Castagnetti en fin de rencontre. La Salernitana reste dixième. Cremonese grimpe à la dix-neuvième place.

Dans l'autre rencontre de ce début d'après-midi, Empoli, quatorzième, recevait, Sassuolo, onzième. Au Carlo Castellani, les locaux, défaits lors des deux dernières journées, espéraient se relancer. Malgré une domination certaine tout au long du premier acte, les coéquipiers de Martin Satriano ne trouvaient pas la faille. Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère et Empoli était logiquement récompensé par l'intermédiaire de Baldanzi. Une nouvelle défaite pour Sassuolo, onzième, après la lourde défaite concédée sur la pelouse du Napoli. Empoli grimpe à la douzième place.