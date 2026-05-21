Menu Rechercher
Commenter 22
Ligue 1

PSG : Illia Zabarnyi a supprimé sa vidéo polémique

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Zabarnyi (PSG) @Maxppp

Illia Zabarnyi ne l’a sans doute pas fait exprès, mais le défenseur ukrainien du Paris Saint-Germain s’est retrouvé au cœur d’une polémique hier. En effet, le joueur a annoncé son rôle d’ambassadeur de la marque Coca-Cola dans un spot publicitaire avec le célèbre « Jump » de Van Halen en bande-son.

La suite après cette publicité

Le choix musical de l’ancien pensionnaire de Bournemouth n’est bien évidemment pas passé inaperçu puisque les fans parisiens n’ont pas apprécié de le voir promouvoir la marque de soda américaine sur l’hymne historique de l’Olympique de Marseille. Des critiques qui ont fait leur effet car Zabarnyi a effacé la vidéo de ses réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Ukraine
PSG
Illia Zabarnyi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Ukraine Flag Ukraine
PSG Logo Paris Saint-Germain
Illia Zabarnyi Illia Zabarnyi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier