PSG : Illia Zabarnyi a supprimé sa vidéo polémique

Illia Zabarnyi ne l’a sans doute pas fait exprès, mais le défenseur ukrainien du Paris Saint-Germain s’est retrouvé au cœur d’une polémique hier. En effet, le joueur a annoncé son rôle d’ambassadeur de la marque Coca-Cola dans un spot publicitaire avec le célèbre « Jump » de Van Halen en bande-son.

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Le choix musical de l’ancien pensionnaire de Bournemouth n’est bien évidemment pas passé inaperçu puisque les fans parisiens n’ont pas apprécié de le voir promouvoir la marque de soda américaine sur l’hymne historique de l’Olympique de Marseille. Des critiques qui ont fait leur effet car Zabarnyi a effacé la vidéo de ses réseaux sociaux.