Vozinha va finalement bien rejoindre Colo-Colo

Le feuilleton Vozinha connaît finalement son dénouement. Alors que plusieurs rumeurs annonçaient un possible retournement de situation après ses absences répétées et un rapprochement avec la RS Berkane au Maroc, le gardien cap-verdien semble bien parti pour respecter son engagement initial avec Colo-Colo. Le club chilien avait déjà annoncé son arrivée, mais les incertitudes autour de son déplacement avaient relancé les interrogations sur son avenir.

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La situation est désormais clarifiée puisque Fabrizio Romano a publié une image du portier de 40 ans dans l’avion en direction du Chili, avec pour objectif de finaliser son transfert et passer sa visite médicale avant de signer son contrat. Révélation de la Coupe du Monde 2026 avec le Cap-Vert, Vozinha va donc bien découvrir une nouvelle aventure en Amérique du Sud après avoir marqué les esprits lors du parcours historique des Requins Bleus.