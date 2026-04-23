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Serie A

La justice italienne envisage de faire témoigner des joueurs dans l’affaire des escortes

Par Tom Courel
1 min.
Police italienne @Maxppp

Une nouvelle page s’ouvre dans cette histoire assez sombre ! Hier, des noms de joueurs ont été évoqués dans le scandale des soirées clandestines qui secoue la Serie A. À ce jour, d’après les informations de La Gazzetta dello Sport, on apprend que la justice italienne ne va pas être tendre. Celle-ci va faire témoigner de nombreux sportifs et son intention est d’ailleurs d’analyser les téléphones portables des joueurs.

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Le journal au papier rose annonce qu’il existe des centaines de clés de recherche — indiquées par des enquêteurs — qui seront utilisées pour extraire les copies légales des appareils informatiques des suspects. 70 noms de joueurs de Serie A venant de nombreux clubs, dont l’AC Milan, l’Inter Milan, la Juventus Turin, la Lazio Rome ou encore Côme seraient impliqués. Pour rappel, selon la loi italienne, le client d’une prostituée majeure ne commet pas d’infraction, mais tout dépend de la manière d’agir. Les enquêtes sont encore loin d’être terminées. Affaire à suivre…

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