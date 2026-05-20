L’OL serait en discussions avancées avec un joueur à 15 M€

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a bouclé l’exercice 2025-26. Si les Gones espéraient finir sur une bonne note face à Lens et coiffer le LOSC au poteau pour la troisième place qualificative pour la Ligue des Champions, ils n’y sont pas parvenus. Malgré la déception, la fierté régnait dans les rangs rhodaniens, où chacun mesure le chemin parcouru depuis un an. Et tout le monde espère que la suite sera du même niveau, voire meilleure. À commencer par Matthieu Louis-Jean qui planifie déjà le mercato.

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«On devra être prêt pour début août. Mais il fallait l’anticiper, ce qu’on a commencé à faire. On a commencé à travailler. On attendait de savoir où on allait être en fin de saison. On sait maintenant qu’on est à la quatrième place et qu’il faudra être prêts pour le 4 août pour le premier match. C’est notre rôle d’être prêts pour ce moment-là et on le sera. On sait à peu près ce que l’on veut faire pour la saison prochaine. On va travailler maintenant pour la suite.» Il y aura des ventes, nécessaires pour un club qui est marqué à la culotte par la DNCG. Mais après une belle saison, nul doute que plusieurs éléments seront sollicités.

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L’OL regarde en Autriche

En revanche, la porte ne sera pas ouverte pour tout le monde. L’Équipe a révélé que Paulo Fonseca et les dirigeants ont désigné 5 joueurs intouchables cet été. Ainsi, Dominik Greif, Moussa Niakhaté, Corentin Tolisso, Tyler Morton et Afonso Moreira ou Malick Fofana composeront la colonne vertébrale de l’OL version 2026-27. Des recrues viendront renforcer l’effectif du Portugais. En attaque, deux offensifs sont attendus. Hier, le nom d’Elmin Rastoder (FC Thoune) a été avancé par Sky Germany. Dans l’entrejeu, un nom est aussi sorti du chapeau. Le Salzbourg Nachrichten dévoile la piste menant à Mads Bidstrup.

Il s’agit d’un milieu de terrain, plutôt défensif, qui évolue au RB Salzbourg. Âgé de 25 ans, il a participé à 35 matches toutes compétitions confondues cette saison avec l’écurie autrichienne (1 assist). Sous contrat jusqu’en juin 2029, il intéresse donc Lyon. Le SN précise même que les pensionnaires du Groupama Stadium sont en discussions avancées avec Salzbourg. Le Danois, capitaine et blessé au mollet en fin de saison, est estimé à environ 15 M€. Un prix qui reste important pour un club comme l’OL, qui fait attention à sa bourse. Il reste à savoir si cette piste se concrétisera…ou pas.