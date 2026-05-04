Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

OL : Clinton Mata calme le jeu pour la Ligue des Champions

Par Allan Brevi
1 min.
Clinton Mata lors de Manchester United-OL @Maxppp
Lyon 4-2 Rennes

Après la victoire spectaculaire de l’Olympique Lyonnais face à Rennes (4-2), Clinton Mata a affiché un discours empreint de confiance, mais aussi de maîtrise dans la gestion de la fin de saison. Interrogé sur la possibilité de voir les Gones accrocher la Ligue des Champions, le défenseur a préféré tempérer les emballements : « on va se calmer, parce que si je parle maintenant et que le prochain match ça ne se passe pas, vous serez sur nous. Après, c’est un fait, on commence à se rapprocher petit à petit, mais vous savez, dans le football, tout peut se passer. Il faut rester humble ». Ainsi, l’objectif reste inchangé malgré la dynamique positive du moment.

La suite après cette publicité

Dans une analyse plus globale de la saison lyonnaise, Mata a insisté sur la solidité mentale du groupe, même dans les périodes compliquées. « c’est un moment important, surtout au vu de la saison qu’on est en train de vivre. On est passé par toutes les couleurs, on a eu des très bons moments, on a eu des moments assez difficiles, de la pluie, et là on recommence à avoir du beau temps. Donc je pense que c’est super important aussi de pouvoir célébrer avec eux (les supporters), ils ont toujours été là, dès le début, même dans les moments difficiles, ils n’ont pas lâché, ils nous ont toujours poussés. C’était aussi important de pouvoir leur montrer notre amour et leur remercier aussi, c’était un signe de reconnaissance. », a ajouté le Lyonnais de 33 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Clinton Mata

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Clinton Mata Clinton Mata
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier