OL : Clinton Mata calme le jeu pour la Ligue des Champions

Après la victoire spectaculaire de l’Olympique Lyonnais face à Rennes (4-2), Clinton Mata a affiché un discours empreint de confiance, mais aussi de maîtrise dans la gestion de la fin de saison. Interrogé sur la possibilité de voir les Gones accrocher la Ligue des Champions, le défenseur a préféré tempérer les emballements : « on va se calmer, parce que si je parle maintenant et que le prochain match ça ne se passe pas, vous serez sur nous. Après, c’est un fait, on commence à se rapprocher petit à petit, mais vous savez, dans le football, tout peut se passer. Il faut rester humble ». Ainsi, l’objectif reste inchangé malgré la dynamique positive du moment.

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Dans une analyse plus globale de la saison lyonnaise, Mata a insisté sur la solidité mentale du groupe, même dans les périodes compliquées. « c’est un moment important, surtout au vu de la saison qu’on est en train de vivre. On est passé par toutes les couleurs, on a eu des très bons moments, on a eu des moments assez difficiles, de la pluie, et là on recommence à avoir du beau temps. Donc je pense que c’est super important aussi de pouvoir célébrer avec eux (les supporters), ils ont toujours été là, dès le début, même dans les moments difficiles, ils n’ont pas lâché, ils nous ont toujours poussés. C’était aussi important de pouvoir leur montrer notre amour et leur remercier aussi, c’était un signe de reconnaissance. », a ajouté le Lyonnais de 33 ans.