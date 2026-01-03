Du terrain au digital : comment les réseaux sociaux influencent le mercato

L’influence des réseaux sociaux sur la valeur des joueurs s’est imposée progressivement, presque insidieusement, jusqu’à devenir un paramètre intégré aux logiques du football moderne. À l’heure où le sport est aussi un produit global, le joueur n’est plus seulement évalué pour ses performances, mais aussi pour sa capacité à exister hors du terrain. Instagram, TikTok, X ou YouTube sont devenus des vitrines personnelles, parfois plus puissantes que les canaux de communication officiels des clubs. À titre d’exemple, Cristiano Ronaldo dépasse aujourd’hui les 600 millions d’abonnés sur Instagram, soit bien plus que l’ensemble des clubs européens réunis. Cette exposition transforme profondément la perception de la valeur d’un joueur. Recruter un footballeur, c’est aussi capter une audience mondiale, attirer des sponsors et renforcer l’image d’un club. Dans un football où les revenus commerciaux représentent une part croissante du chiffre d’affaires, cette dimension médiatique n’est plus accessoire, mais aussi stratégique.

Cette évolution a naturellement un impact sur le mercato. Certains transferts ne s’expliquent plus uniquement par des critères sportifs. Lorsqu’un club recrute un joueur très suivi sur les réseaux sociaux, il investit aussi dans une capacité immédiate de rayonnement. Le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018 en est l’un des exemples les plus parlants. En quelques jours, le club turinois avait vu ses ventes de maillots exploser et son nombre d’abonnés sur les réseaux bondir de plusieurs millions. L’arrivée de stars dans certains championnats émergents, comme la Saudi Pro League, la Qatar Stars League ou plus anciennement la Chinese Super League, s’inscrit autant dans une logique d’image que de performance pour développer un marché économique croissant. Sur le marché des transferts, la notoriété devient ainsi un facteur indirect de valorisation, car cette influence numérique peut accélérer une opération, renforcer un projet ou justifier un investissement plus élevé, notamment pour des clubs cherchant à s’imposer sur de nouveaux marchés.

L’image comme un argument de négociation

Les clubs, eux, ont parfaitement intégré cette mutation depuis déjà plusieurs années. Les directions sportives travaillent désormais main dans la main avec les départements marketing et commerciaux. Dans certains cas, le recrutement est pensé comme un levier global de développement de la marque d’un club. Un jeune joueur, performant et déjà très actif sur les réseaux sociaux, représente un double potentiel. Sportif à court terme, économique à moyen terme. La Premier League, pionnière dans ce domaine, illustre bien cette logique. Des clubs comme Manchester United, Arsenal ou Chelsea accordent une attention particulière à l’image et à la capacité de leurs joueurs à incarner des valeurs exportables à l’international. Pas un hasard si les affaires extra-sportives de Mason Greenwood restent encore collées à l’attaquant de l’OM au point de l’étiqueter comme persona non grata en Angleterre. « Je crois que les médias sociaux et les facteurs de communication sont encore principalement considérés comme des outils marketing. Ce qui est parfois négocié, c’est si le club obtient une part des soutiens des joueurs sur les réseaux sociaux ou si le joueur bénéficie également de la publication de contenu relatif aux sponsors du club. Cela devient un domaine d’intérêt croissant pour les clubs et les joueurs afin de voir comment ils peuvent collaborer pour créer des scénarios gagnant-gagnant pour des opportunités de contenu de marque », nous confie Pedro Pinto, ancien directeur de la communication à l’UEFA en Suisse.

Le mercato devient alors un exercice d’équilibriste, où il s’agit de recruter des profils capables de répondre aux exigences du terrain tout en renforçant l’attractivité commerciale du club. En Ligue 1, une étude sur la valeur commerciale générée par fan montre des écarts importants. Certains clubs plus petits comme l’AJ Auxerre génèrent jusqu’à 1,56 € par fan, tandis que pour le PSG ce chiffre tombe à 41 centimes seulement, reflétant l’importance de l’engagement qualitatif plutôt que la taille brute de l’audience. « Dans le football d’aujourd’hui, il ne fait aucun doute que l’image et la communication d’un joueur peuvent influencer sa valeur marchande. Nous vivons dans un monde où les gens sont influencés par les personnes sur les réseaux sociaux, et les clubs savent que s’ils peuvent signer un joueur avec un grand nombre d’abonnés, ils leur ajouteront également une nouvelle audience. Si un club veut avoir plus de fans en Asie, il sait qu’il peut le faire en signant un joueur du Japon ou de Corée du Sud. S’il veut plus de fans aux États-Unis, il peut signer un joueur américain… cette tactique fonctionne. Cependant, évidemment, ils doivent s’assurer que le joueur sera une valeur ajoutée sur le terrain, sinon l’impact sera limité », poursuit Pedro Pinto, qui dirige aujourd’hui l’agence de communication sportive Empower Sports. Cette nouvelle donne se reflète également dans les négociations contractuelles. Les agents n’hésitent plus à mettre en avant l’audience numérique de leurs joueurs comme un argument supplémentaire. Nombre d’abonnés, taux d’engagement, portée internationale…

Ces indicateurs, autrefois étrangers au football, font désormais partie des discussions. Un joueur disposant d’une forte visibilité peut espérer de meilleures conditions, notamment sur les droits à l’image ou les bonus commerciaux. Dans certains cas, la notoriété permet aussi de compenser une moindre expérience sportive. Des jeunes joueurs très suivis, parfois avant même d’avoir enchaîné les titularisations, voient leur cote grimper rapidement. Cette médiatisation précoce influe sur leur valeur marchande et, par ricochet, sur les montants évoqués lors des transferts. Pour exemple, près de 65 % des 16‑24 ans interagissent avec du contenu de football en ligne, ce qui montre l’importance croissante du numérique pour l’engagement des jeunes supporters. Les revenus potentiels des joueurs via des posts sponsorisés sur Instagram sont estimés entre six et sept chiffres par publication pour les superstars, avec des revenus annuels souvent estimés à plusieurs dizaines de millions d’euros pour les plus suivis.

Un fragile équilibre du football moderne

Mais cette influence des réseaux sociaux comporte aussi ses dérives. La popularité peut conduire à une forme de surévaluation, où l’image prend le pas sur la réalité du terrain. Plusieurs exemples récents ont montré que recruter un joueur pour son aura médiatique sans réelle adéquation sportive pouvait s’avérer contre-productif. La pression est également immense pour les jeunes talents, exposés très tôt à une audience massive et à des attentes parfois démesurées. Les déboires strictement privés de Lamine Yamal ont conduit à entacher, toutes proportions gardées, la réputation de la jeune pépite catalane. « Je crois toujours que les joueurs ne sont pas correctement conseillés sur les communications. Trop souvent, c’est un membre de la famille, un ami ou un agent qui n’est pas expert qui les conseille ou travaille avec eux dans ce domaine. Je m’attends à une augmentation de la professionnalisation des communications dans l’industrie du football, car les joueurs manquent des occasions d’ajouter de la valeur à leur profil lorsqu’ils font des erreurs dans la façon dont ils parlent publiquement aux fans et aux parties prenantes », explique Pedro Pinto. Dans ce contexte, certains dirigeants tentent de tempérer l’enthousiasme et rappellent que la notoriété ne saurait remplacer la régularité, la discipline et l’intégration collective. Des éléments toujours essentiels dans la réussite d’un transfert.

Un mauvais match, une contre-performance ou une polémique peuvent rapidement devenir viraux et impacter l’image du joueur, mais aussi celle du club. « Depuis plusieurs années, les clubs surveillent de près l’activité des joueurs sur les réseaux sociaux afin de mieux comprendre sa personnalité et son profil avant de décider de le signer. Les clubs essaient d’en savoir plus sur son enfance, son éducation, sa famille, ses amis et ses activités hors du terrain afin de déterminer s’ils s’intégreront dans la culture et le vestiaire. En ce qui concerne à quel point le profil du joueur affecte sa valeur, je dirais 10% à 20% parce que le fait le plus important est ses compétences, ses attributs physiques et sa mentalité sur le terrain », détaille Pedro Pinto. Surtout, à l’heure où plusieurs communautés en ligne exigent de leurs joueurs préférés qu’ils prennent position sur des sujets politiques comme la guerre au Proche-Orient, le conflit entre l’Ukraine et la Russie ou encore des causes plus sociales comme la lutte contre l’homophobie.

À terme, cette évolution dessine le portrait d’un nouveau type de footballeur. Le joueur moderne n’est plus seulement un athlète, mais un communicant, parfois accompagné de spécialistes du personal branding. Il doit apprendre à gérer son image, à maîtriser ses prises de parole et à comprendre les enjeux économiques qui entourent sa carrière. Pour les clubs, l’enjeu est clair, à savoir exploiter intelligemment cette visibilité sans sacrifier l’équilibre sportif. Dans un mercato toujours plus concurrentiel, où les marges d’erreur coûtent cher, l’influence des réseaux sociaux s’impose comme un paramètre supplémentaire à intégrer. Jamais décisif à lui seul, mais suffisamment puissant pour peser dans la balance. Le football reste un sport, mais il est désormais aussi un spectacle global, où la valeur d’un joueur se joue autant sur la pelouse que sur les écrans. L’influence croissante des réseaux sociaux transforme déjà le marché des transferts et la manière dont les joueurs sont valorisés. Reste à savoir jusqu’où cette métamorphose ira. Les clubs finiront-ils par privilégier l’audience et l’image autant que le talent sur le terrain ?