Mercato OL : les deux priorités de Peter Bosz

Les débuts de l'ère Peter Bosz sont plutôt réussis du côté de l'Olympique Lyonnais. Outre les succès convaincants en amicaux, le style pratiqué et la place laissée aux jeunes promettent. Le technicien néerlandais, séduit par la qualité présente chez les Gones, attend néanmoins deux renforts prioritaires cet été.

Le premier, on le connaît depuis plusieurs semaines maintenant. Il s'agit d'André Onana (25 ans). Le portier international camerounais, qu'il a déjà eu sous ses ordres du côté de l'Ajax Amsterdam, est d'accord pour rallier le Groupama Stadium. Mais il reste encore à convaincre le club néerlandais.

Bosz veut aussi un attaquant d'envergure

Le second, L'Équipe nous en dit un peu plus ce mardi. Le coach de l'OL a, selon le quotidien sportif, demandé à son directeur sportif Juninho, «un attaquant d'envergure». Aucun nom n'a filtré et ce dossier s'annonce délicat, les valeurs sûres à ce poste étant des perles rares.

Désireux de satisfaire son nouvel entraîneur cet été, le Brésilien devra d'abord dégraisser l'effectif lyonnais, assez conséquent. Les noms de Houssem Aouar, Joachim Andersen, Thiago Mendes ou encore Youssouf Koné et Maxwel Cornet sont notamment évoqués. La feuille de route est tracée.