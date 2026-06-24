Écosse - Brésil : les compositions officielles
Ce jeudi, la troisième journée de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. On a le droit à un joli duel dans le groupe C entre l’Écosse et le Brésil. La Tartan Army s’organise dans un 4-4-1-1 avec Angus Gunn qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nathan Patterson, Jack Hendry, Scott McKenna et Andrew Robertson en défense. Lewis Ferguson et Kenny McLean composent l’entrejeu avec Ben Gannon-Doak et John McGinn dans les couloirs. En attaque, Lawrence Shankland est soutenu par Scott McTominay.
De son côté, la Seleção s’articule dans un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages derrière Danilo Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos. Le milieu de terrain est assuré par Bruno Guimarães, Casemiro et Lucas Paqueta. Devant, Matheus Cunha est en pointe avec Rayan et Vinicius Junior dans les couloirs.
Les compositions
Écosse : Gunn - Patterson, Hendry, McKenna, Robertson - Gannon-Doak, Ferguson, McLean, McGinn - McTominay - Shankland
Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Guimaraes, Casemiro, Paqueta - Rayan, Cunha, Vinicius
Le programme TV des matches à venir
Jeudi 25 juin
- Tchéquie - Mexique (3h) sur beIN Sport 1
- Afrique du Sud - Corée du Sud (3h) sur beIN Sport 2
- Équateur - Allemagne (22h) sur beIN Sport 1 et M6
- Curaçao - Côte d’Ivoire (22h) sur beIN Sport 2
Vendredi 26 juin
- Tunisie - Pays-Bas (1h) sur beIN Sport 1 et M6
- Japon - Suède (1h) sur beIN Sport 2
- Turquie - États-Unis (4h) sur beIN Sport 1
- Paraguay - Australie (4h) sur beIN Sport 2
- Norvège - France (21h) sur beIN Sport 1 et M6
- Sénégal - Irak (21h) sur beIN Sport 2
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