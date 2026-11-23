Alors que le Real Madrid retrouve la Ligue des Champions et le PSV Eindhoven mardi soir, José Mourinho a été interrogé sur une ancienne déclaration de Luis Enrique, qui avait expliqué qu’il serait prêt à réduire son salaire de 20 % pour ne plus avoir à participer aux conférences de presse. Une proposition qui a amusé le technicien portugais, mais qui ne l’a visiblement pas convaincu.

La suite après cette publicité

Avec son humour habituel, le Special One a immédiatement écarté cette possibilité « Moi non, moi non. J’accepte ce que dit Luis, mais moi, non. Rien. Même nombre de conférences de presse, même salaire et même voiture ! », a lancé Mourinho avec le sourire.