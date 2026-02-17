Le fils de Thiago Silva brille avec l’Angleterre

Cet hiver, Thiago Silva a quitté Fluminense et le Brésil pour retourner au FC Porto. Le Brésilien voulait relever un nouveau challenge en Europe et surtout se rapprocher de sa femme et de ses deux fils (Isago, 17 ans, et Iago, 14 ans) restés à Londres. En effet, ses deux enfants évoluent dans les catégories jeunes de Chelsea, où Thiago Silva a joué dans un passé récent. D’ailleurs, l’un de ses fils, Iago, fait parler de lui.

Ce lundi, The Sun indique qu’il a réalisé une belle prestation avec la sélection d’Angeterre U15, avec laquelle il a déjà participé à un stage en octobre dernier. Défenseur central comme son paternel, Iago Silva a brillé lors de la victoire 3 à 0 contre Chypre. Né au Brésil, il est éligible pour jouer avec l’Angleterre car il avait moins de 10 ans quand son père a rejoint les Blues en 2020. Toutefois, le Brésil peut encore l’attirer dans ses filets puisqu’il n’a pas joué avec l’équipe nationale A.