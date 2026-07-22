Amical : Angers démarre sa préparation par une victoire convaincante

Angers a lancé sa préparation estivale par une victoire convaincante. Pour son premier rendez-vous amical avant la saison 2026-2027 de Ligue 1, la formation désormais dirigée par Stéphane Gilli s’est imposée 3-1 face aux Herbiers. Cette rencontre a notamment permis aux supporters angevins de découvrir plusieurs recrues estivales, parmi lesquelles Anthony Bermont, Branco van den Boomen (définitivement transféré), Usman Simbakoli et Amine El Ouzzani, tandis qu’Anthony Lopes était absent.

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Le SCO a rapidement pris les commandes grâce à Simbakoli, qui a concrétisé une belle séquence offensive dès la 9e minute. Les Herbiers ont toutefois réagi en égalisant peu après, avant que Jim Allevinah ne fasse basculer la rencontre en seconde période. L’ailier angevin a d’abord redonné l’avantage aux siens à la 69e minute, puis s’est offert un doublé une dizaine de minutes plus tard en reprenant un centre parfaitement ajusté de Belkhdim, scellant définitivement le succès des siens.