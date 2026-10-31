Le Havre annonce la mise à pied de Didier Digard

L’information avait été révélée en début de soirée, elle vient d’être officiellement confirmée par Le Havre. Au lendemain de la septième défaite du HAC en championnat, face au PSG (1-5), Didier Digard a officiellement été mis à pied par le club normand. Après neuf journées disputées, le club doyen ne compte que deux points au classement et est toujours en quête de son premier succès en Ligue 1. Le Havre est la seule équipe des cinq grands championnats (avec Malaga) à n’avoir toujours pas gagné cette saison.

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Didier Digard méritait-il d'être limogé par Le Havre ? Oui, les résultats étaient insuffisants. Non, il fallait lui laisser davantage de temps. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Mais l’entraîneur de 40 ans n’est pas le seul à quitter ses fonctions. Le communiqué publié par le HAC indique que le propriétaire du club, Blue Crow Sports Group, a également accepté le principe de la démission du président, Jean-Michel Roussier, qui sera présentée et actée jeudi dernier.

Communiqué officiel du Havre

« À la suite d’une réunion, tenue ce jour, les membres du board de Blue Crow Sports Group, propriétaire du Havre Athletic Club, ont accepté le principe de la démission de M. Jean-Michel Roussier de son poste de Président. Cette démission sera présentée et actée ce jeudi 5 novembre lors du Conseil d’Administration du HAC. Blue Crow Sports Group remercie M. Jean-Michel Roussier pour son implication, son professionnalisme et son engagement au service du club. »

« Dès lors, Yacine Alaoui assumera pleinement ses fonctions de Directeur Général, sous la responsabilité directe des membres du Conseil d’Administration du HAC. Il aura sous sa supervision l’ensemble des activités du club, administratives et sportives. Un nouveau Président-Directeur Général sera officiellement nommé très prochainement. Par ailleurs, le Havre Athletic Club a notifié à son entraîneur, Didier Digard, sa mise à pied à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure en cours et dans l’attente de décisions à venir. »

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« Le club a nommé Jaïr Karam, actuel directeur du centre de formation, entraîneur par intérim pour prendre la tête de son équipe première, et ce dès lundi 2 novembre, pour la reprise de l’entraînement. »