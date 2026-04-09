Real Madrid : rien ne va plus pour Dani Carvajal

La fin de l’aventure de Dani Carjaval au Real Madrid est en train de virer au cauchemar. Plus la saison avance, et plus le temps de jeu du vétéran de 34 ans diminue. Les retours des internationaux de la trêve internationale auraient pu lui offrir des minutes en plus, Alvaro Arbeloa en a décidé autrement. Il est resté sur le banc contre Majorque, alors que se profilait le quart de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern où il n’est pas entré en jeu non plus. Le latéral droit sortait pourtant d’une bonne prestation en tant que titulaire deux semaines auparavant face à l’Atlético de Madrid.

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Capitaine ce soir-là, l’Espagnol avait reçu une ovation du Santiago-Bernabéu lors de sa sortie à la 65e minute. On aurait légitimement pu penser qu’il aurait pu capitaliser sur cette prestation. Après tout, le joueur a montré qu’il avait encore certaines qualités malgré son âge avancé. Son temps de jeu n’a jamais été conséquent (18 matchs toutes compétitions confondues) pour ce qui devrait être sa dernière saison au club. Il arrive en fin de contrat et sa situation l’agace de plus en plus. Selon Marca, son cas causerait même quelques tensions au sein du vestiaire où sa perte d’influence est une autre source de frustration.

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Il a blessé un jeune du Real à l’entraînement

Depuis son retour au Real Madrid en 2013, Carvajal n’avait jamais connu pareille situation. Il demeurait le titulaire indiscutable jusqu’à sa grave blessure au genou en octobre 2024. Depuis, Trent Alexander-Arnold est arrivé, et Fede Valverde ou encore Raul Asencio ont été utilisés à ce poste. Le jeune David Jiménez lui a même été préféré lors de la rencontre à Valence. Le champion d’Europe 2024 a été relégué au second voire au troisième plan, ce qui a eu pour conséquence de le miner moralement et de le tendre. Ces dernières semaines, il s’est même pris le bec avec Pintus, une scène qui a été filmée.

Ce match à Valence lui a valu une entrevue avec Alvaro Arbeloa pour obtenir des explications. La réunion se serait bien déroulée mais le malaise est bien palpable. Pour calmer les esprits, le technicien madrilène a renvoyé le jeune Jiménez avec le Castilla. Il n’a d’ailleurs plus figuré dans le groupe depuis. Mais après Valence, Carvajal n’a disputé que la dernière demi-heure contre la Real Sociedad. Ce nouvel affront s’est matérialisé par un énième excès de colère à l’entraînement, révèle la presse espagnole. Lors d’une opposition, il s’est emporté en effectuant un tacle par derrière particulièrement dur sur le pauvre Víctor Valdepeñas.

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Triste fin pour une légende du club

Verdict pour le jeune défenseur central du Castilla : une blessure au genou et un mois d’infirmerie. Les conséquences auraient pu être bien graves d’après certains témoins de l’incident. «C’était un tacle très violent», affirme l’un d’eux à Marca. Carvajal est en train de devenir un caillou dans la chaussure du Real, après tant d’années à dominer son couloir droit et remporter tous les titres possibles. Il a beau être une légende du club, sa situation tourne doucement au fiasco. Sa solitude sur le banc contre le Bayern et son regard dans le vide en disaient long. Il est sans doute temps que cela se termine.