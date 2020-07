Real Madrid : Takefusa Kubo finalement vers Osasuna ?

Jour après jour, les prétendants pour Takefusa Kubo se succèdent. Alors que le FC Séville était proche de conclure un prêt pour l'espoir japonais, on se dirigerait peut-être vers un transfert brut. Comme le rapporte As, c'est désormais Osasuna qui serait en pôle pour le jeune ailier de 19 ans.

Le média espagnol évoque une offre au-delà des 5 millions d'euros pour régler le dossier du Japonais très convoité après sa saison prometteuse à Majorque, où il a compilé 4 buts et 4 passes décisives en 35 matchs de Liga. Alors que le Betis et Grenade semblent présenter un projet sportif plus intéressant, l'idée d'un transfert définitif pourrait bien plaire à celui qui appartient encore au Real Madrid.