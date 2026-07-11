Un nouveau poids lourd européen se positionne pour Jules Koundé

Aussi focalisé soit-il sur sa demi-finale de Coupe du Monde face à l’Espagne, Jules Koundé et son avenir restent au cœur des discussions. Il y a un mois, l’international tricolore se montrait pourtant catégorique sur son envie de poursuivre à Barcelone : « si je suis à 100% au Barça ? J’ai un contrat qui court jusqu’en 2030, dans mon esprit, c’est assez clair. Je suis au FC Barcelone et j’espère y rester la saison prochaine ».

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Mais cet été encore, les rumeurs vont bon train à son sujet. Il y a évidemment l’intérêt de la Premier League, qui revient comme lors de chaque mercato. Chelsea a souvent été cité comme un prétendant ces derniers mois, mais avec l’arrivée de Xabi Alonso et certainement le changement de système qui va avec (le coach espagnol devrait évoluer avec des pistons et a d’ailleurs fait venir le prometteur Palestra), difficile d’imaginer Koundé rejoindre les Blues.

En cas de départ de Boey, le Bayern pourra passer à l’action

Ce samedi, c’est plutôt du côté de l’Allemagne que son nom revient. Comme le rapporte BILD, le Bayern Munich a fait part de son intérêt pour l’international français aux 54 sélections. Déjà pisté par le club bavarois dans le passé, Koundé figure encore aujourd’hui en très bonne position sur la short-list du Rekordmeister. Mais des départs seront nécessaires avant de passer à l’action.

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Le média outre-Rhin rajoute que le Bayern doit dégraisser pour se lancer dans cette opération qui aura forcément un coût (Koundé est valorisé à 60 M€ par Transfermarkt). Pour rappel, Sacha Boey, latéral droit également, est toujours sous contrat avec le club allemand. Si l’ancien Rennais venait à trouver une porte de sortie cet été, le Bayern Munich lancerait une offensive plus concrète pour son compatriote. Encore faut-il que le Barça soit ouvert aux négociations même si, dans le contexte actuel, une offre alléchante fera sans doute réfléchir la direction catalane.