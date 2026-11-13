EdF : Kylian Mbappé de retour à l’entraînement collectif
Au lendemain de sa défaite face à l’Italie (3-1), l’équipe de France s’est entraînée ce vendredi soir à Bordeaux, où elle affrontera la Turquie dimanche en Ligue des Nations. Si la séance a débuté avec un peu de retard, les hommes de Zinédine Zidane ont pu travailler ensemble pendant une trentaine de minutes, avant que les joueurs les plus sollicités face à la Squadra Azzurra ne regagnent les vestiaires.
Seuls les joueurs qui n’ont pas ou peu joué jeudi soir ont ensuite poursuivi la séance. Parmi eux, Kylian Mbappé. Absent face à l’Italie en raison d’une blessure, le capitaine des Bleus a donc participé à l’intégralité de l’entraînement collectif. Une excellente nouvelle pour Zinédine Zidane, qui avait confié jeudi soir espérer pouvoir compter sur son attaquant face à la Turquie.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
«Ce mec est un grand malade», « un gamin de 17 ans m’a fait la misère», ils ont croisé Erling Haaland et racontent
Les plus lus
Explorer