Anthony Taylor raconte ce qu’il s’est passé lors du malaise cardiaque de Christian Eriksen

Anthony Taylor, qui arbitrait la rencontre Danemark-Finlande lors de l’Euro 2020, a vécu le malaise cardiaque de Christian Eriksen de près. Dans un entretien accordé à BBC Sport, il est revenu sur cet épisode : « ce qui s'est passé vous fait réaliser à quel point la vie peut être précieuse. J'étais à dix mètres, le regardant directement. Il n'y avait personne près de lui. Je voyais clairement que quelque chose n'allait pas du tout », rapporte Sky Sport Italia. « Les vrais héros sont les médecins qui ont effectué les compressions et Simon Kjaer qui a lancé l'opération. Mon rôle y a légèrement changé, vous devenez central dans la gestion de la crise. La seule chose que j'ai faite, c'est d'appeler les médecins. »

La décision de reprendre le match quant à elle « a été discutée et prise en plein accord avec les deux groupes de joueurs et les fédérations. Les joueurs avaient parlé à Christian sur FaceTime et il leur avait dit de terminer le match. C'était certainement la situation la plus difficile de ma carrière, mais elle permet de souligner l'importance de la gestion des personnes et des émotions (...) Les gens pensent que les arbitres n'ont pas de cœur et ne sont là que pour gâcher les après-midi, mais l'essentiel ici est de comprendre comment les gens se sentent et réagissent. Il s'agit de gérer les gens et les émotions plutôt que de prendre une décision en une fraction de seconde. Mon souci était pour les joueurs et l'équipe. »