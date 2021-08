Manchester City : Arsenal en pince pour Bernardo Silva

Arsenal veut viser plus haut. Selon les informations du Mirror, les Gunners réfléchissent à la possibilité de recruter Bernardo Silva (26 ans) cet été. Mikel Arteta aimerait apporter de la créativité à son équipe qui en manque probablement après le retour de Dani Ceballos (25 ans) et de Martin Odegaard (22 ans) au Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, l'international portugais (59 capes, 7 buts) est annoncé sur le départ de Manchester City, encore plus après l'arrivée récente de Jack Grealish (25 ans) du côté de l'Etihad Stadium.

Bernardo Silva, champion de France avec l'AS Monaco en 2017, est également dans le viseur du FC Barcelone ou encore de l'Atlético de Madrid. Il connaît bien l'entraîneur d'Arsenal pour l'avoir côtoyé pendant quelques saisons lorsque le technicien espagnol assistait Pep Guardiola chez les Skyblues. En conférence de presse vendredi, le coach de Manchester City avait confirmé les envies d'ailleurs du Portugais. Le club nord-londonien lorgne également James Maddison (24 ans) et songe à faire revenir Martin Odegaard. Si l'ambition d'apporter un joueur de qualité supérieure dans l'effectif est bel et bien présente, il faudra toutefois faire un choix.