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Coupe du Monde

Kylian Mbappé réagit à son nouveau record

Par Aurélien Léger-Moëc
3 min.
Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus @Maxppp

Avec son doublé splendide face au Sénégal mardi soir, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, doublant Olivier Giroud. Le voilà désormais avec 58 buts au compteur en Bleu. Avec encore de nombreuses années devant lui. Honoré par la FFF, Mbappé a posé tout sourire avec un maillot floqué 58.

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«58 buts. Une grande fierté de pouvoir devenir le meilleur buteur de l’histoire de notre sélection, un pays qui vu passer tant de grands joueurs.Merci à l’ensemble mes coéquipiers, au staff et la FFF pour l’éternelle confiance depuis le premier jour. Et merci à vous pour votre soutien. On continue, il reste beaucoup à faire…», a-t-il déclaré. Kylian Mbappé est en mission !

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