Brésil : nouvelle polémique autour d’Adriano !

Après Neymar, c’est d’Adriano qui fait couler beaucoup d'encre au Brésil. D’après la Gazzetta dello Sport, l’ancien grand espoir de l’Inter a été aperçu dans une boîte de nuit de Rio de Janeiro en train de faire la fête, sans respecter les conditions sanitaires. Situation étonnante à la vue de la situation actuelle du pays. Ces dernières 24 heures, plus de 1 200 personnes sont décédées du Covid-19.

Sur certains clichés postés sur les réseaux sociaux, on peut voir l’ancien international brésilien aux côtés du chanteur MC Cabelinho. Malgré un potentiel énorme et de bonnes saisons avec l'Inter, Adriano n’aura jamais réussi à se maintenir au très haut niveau. « L’Imperatore » a pris sa retraite en 2016 après quelques passages au Brésil et une dernière aventure aux États-Unis. Adriano aura malheureusement beaucoup plus fait parler de lui pour ses sorties que pour ses performances.