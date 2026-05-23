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Premier League

Cristian Romero au coeur d’une grosse polémique à Tottenham

Par Maxime Barbaud
1 min.
Cristian Romero @Maxppp

Cristian Romero fait parler de lui, malgré son indisponibilité jusqu’à la fin de la saison. Blessé, le capitaine de Tottenham continue de soutenir ses partenaires dans la quête du maintien depuis la tribune mais son absence dimanche pour la dernière journée de Premier League ne passe pas inaperçue. Alors que les Spurs jouent leur survie à l’occasion de la réception d’Everton, le défenseur sera lui en Argentine. Il a publié sur les réseaux sociaux une photo de lui en jet privé avec sa famille et a adressé un message de félicitations à son club formateur, Belgrano, après sa qualification pour la finale des barrages du championnat argentin contre River Plate. Le match aura lieu dimanche à Cordoba et il y assistera…

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Évidemment, cela fait mauvais genre lorsqu’au même moment, le club qui l’emploie dispute lui-même un match crucial pour son avenir. «Tous les leaders ne sont pas identiques, a tenté de justifier Roberto De Zerbi en conférence de presse, visiblement gêné par la situation. Il voulait rester avec l’équipe et ses coéquipiers. Romero se prépare pour la Coupe du monde malgré une blessure. Pour moi, rien n’a changé. Il faut donc se dire que tout est fait pour que le futur de Tottenham soit le meilleur possible». Pas sûr que cela suffit à calmer la colère des supporters, d’autant que Romero a déjà exprimé certaines velléités de départ cet été.

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