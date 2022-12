JT Foot Mercato : le PSG lance les grandes manœuvres sur le mercato

La quête du PSG

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est toujours en quête de renforts, surtout défensifs. Luis Campos, n’a jamais renoncé à l’idée de s’offrir les services de Milan Skriniar. Et à en croire les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, le défenseur central de 27 ans est toujours susceptible de quitter l’Inter. Sous contrat jusqu’en juin 2023, il est libre de négocier avec le club qu’il souhaite dès janvier prochain. Son club lui a fait une proposition, mais il n’a toujours pas donné de réponse. Le PSG compte aussi piller Manchester United. Marcus Rashford intéresse toujours le club français, mais pour l’instant, c’est Fred qui est le plus proche de quitter Old Trafford pour le Parc des Princes. D’après The Sun, le milieu brésilien de 29 ans plairait énormément aux dirigeants franciliens. Il faudra convaincre MU qui réclame au moins 34 M€ pour le laisser partir. Dans le sens des départs, pas de panique pour Messi. Selon les informations du Parisien, la Pulga aurait donné sa parole au club de la capitale pour renouveler son bail, au minimum pour une saison supplémentaire. Par contre, Keylor Navas, qui n’a disputé aucune minute avec le PSG cette saison, pourrait prendre la porte. La Gazzetta dello Sport confirme que le Bayern Munich compte faire de lui le remplaçant de Neuer convalescent.

Une pépite à Nice

En difficulté à Wolverhampton, Rayan Aït-Nouri pourrait quitter l’Angleterre. Et selon nos informations, l’OGC Nice est très intéressé. Le club azuréen, qui n’y arrive pas avec ses latéraux gauches depuis un bon moment, est prêt à renvoyer le très décevant Joe Bryan à Fulham pour le remplacer par Aït-Nouri. Reste désormais à connaître les conditions et les modalités de ce transfert. Connaissant les finances du club niçois, cela ne poserait pas de problèmes, et Wolverhampton ne devrait pas bloquer le joueur.

À lire

Le PSG réagit à la retraite de Blaise Matuidi

Les officiels

Guillermo Ochoa quitte le Club America à l’issue de son contrat pour rejoindre la formation italienne de la Salernitana, actuelle 12e de Serie A. Le joueur est lié au club Granata jusqu’au 30 juin 2023 avec une option de prolongation et portera le maillot numéro 13. Puis l’attaquant brésilien Matheus Cunha a annoncé ce vendredi matin, sur son compte Instagram, son départ de l’Atlético de Madrid. Avec seulement 10 titularisations sur ses 40 matches disputés avec les Colchoneros en Liga, il n’a pas réussi à s’imposer chez le champion d’Espagne 2014. Il devrait rejoindre la Premier League et Wolverhampton. Enfin, clap de fin pour Blaise Matuidi. Le milieu de terrain vient d’annoncer l’arrêt de sa carrière de joueur professionnel à l’âge de 35 ans.