Le Bayern Munich prévoit un contrat XXL pour Harry Kane

L’avenir d’Harry Kane (29 ans) continue de crisper Tottenham et au Bayern Munich on commence à se frotter les mains. Pourtant, rien n’est fait entre les deux équipes puisque les deux premières offres bavaroises ont été refusées par Tottenham qui réclame plus de 100 millions d’euros dans ce dossier. Pour ce qui est d’Harry Kane, la volonté de rallier l’Allemagne est présente et un contrat XXL l’attend.

Ainsi, selon Sport Bild, Harry Kane devrait se voir offrir un contrat estimé entre 4 et 5 ans. Une petite révolution au Bayern Munich qui n’offre jamais de longs contrats à ses trentenaires (Harry Kane fêtant bientôt ses 30 ans). De plus, il devrait bénéficier d’un salaire avoisinant les 20 millions d’euros. Un chiffre proche de celui qu’a reçu Sadio Mané à son arrivée l’été dernier.

